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Петербуржцы возмущены демонтажем подлинных дверей в историческом доме

фото:pxhere

В Петербурге местные жители рассказывают об уничтожении оригинальных дверей в доме на Ковенском переулке.

По их словам, в доходном доме Сергея Добродеева демонтировали историческую фрамугу двери, а на ее место установили пластиковую дверь, которая и стала причиной недовольства местных жителей.

Несколько месяцев назад попытки демонтажа было решено приостановить, но в этот раз они прошли мимо горожан, сообщают «Аргументы недели Петербург» со ссылкой на участников группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте».

 «Стеклянное убожество!» — написал один из житель Северной столицы.

Другой назвал инициаторов демонтажа «вандалами», которые «не помнят имена своих матерей».

По словам жильцов, погром наследия устроил местный отельный бизнес при согласии ЖКС № 1.

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