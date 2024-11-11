Петербуржцы платят за ипотеку почти 58% семейных доходов

В соответствии с последними данными, представленными в рейтинге доступности ипотеки для российских регионов, подготовленном РИА Новости, петербуржцы в среднем отдают почти 58% своих ежемесячных доходов на погашение ипотечного кредита. Это делает город на Неве одним из лидеров по уровню финансовой нагрузки на семьи.

Аналитики, проводившие исследование, основывались на соотношении среднего ежемесячного ипотечного платежа и средней чистой зарплаты двух работающих людей после вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В результате расчетов выяснилось, что в Петербурге средний размер ежемесячного платежа по ипотечным кредитам составляет 103,9 тысячи рублей. При этом средняя сумма ипотечного займа, оформленного петербуржцами, достигает 4,9 миллиона рублей.

Для большинства семей эта сумма представляет собой ощутимую долю их бюджета. В частности, порядка 57,9% семейных доходов уходит на погашение ипотеки, что ставит их в довольно сложные финансовые условия. Интересно отметить, что по данным исследования, наиболее выгодные условия для заемщиков в этом году сложились в таких регионах, как Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, где соотношение ипотечного платежа и доходов граждан гораздо более благоприятное.