Дотошность капибар Ленинградского зоопарка попала на видео со скрытых камер

Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились забавной записью с камер наблюдения, на которой запечатлена семья капибар в их обновленном домике. Однако, как выяснилось, не все прошло так гладко, как планировалось. В попытке создать идеальные условия для плавания этих животных, сотрудники зоопарка слегка перегнули палку, заполнив бассейн водой до самого верха.

Как рассказали работники зоопарка, долгое время они ломали голову, почему капибары игнорируют свой бассейн, несмотря на все усилия. Киперы несколько раз меняли температуру воды, то увеличивая, то уменьшая её, и даже добавляли её больше, пытаясь создать комфортную атмосферу для животных. Однако капибары продолжали оставаться на берегу, не решаясь войти в воду.

Оказавшись перед этой загадкой, сотрудники нашли простое, но важное объяснение. Оказавшись на мелководье, капибары чувствуют себя гораздо увереннее и безопаснее, так как именно в этом месте они предпочитают справлять свои естественные нужды.