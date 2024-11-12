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Hyundai Mufasa: преимущества и подводные камни нового кроссовера

Фото: скрин с видео

Журнал «За рулем» представил обзор нового кроссовера Hyundai Mufasa, выделив его ключевые достоинства, но также указав на один существенный нюанс, который стоит учитывать потенциальным покупателям.

Первое, что обращает на себя внимание, — это цена. Издание подчеркивает, что реальная стоимость Hyundai Mufasa составляет около 3,5 миллиона рублей, и сомневается в правдоподобности более низких цен, часто указываемых на различных сайтах, колеблющихся в пределах 2-2,5 миллиона рублей.

Что касается технических характеристик, то под капотом модели установлен бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, мощностью 160 лошадиных сил. Преимуществом является то, что двигатель работает на топливе АИ-92, что является удобным для владельцев, так как не требует использования более дорогих марок бензина. Двигатель работает в паре с проверенным и надежным гидроавтоматическим трансмиссионным механизмом A6MF1, который уже зарекомендовал себя на таких моделях, как Creta и Sportage.

Однако, несмотря на достойные характеристики и качество, эксперты журнала выражают сомнение относительно стоимости автомобиля. По их мнению, за эти деньги можно найти более просторные кроссоверы, которые будут предлагать больший комфорт и вместимость.

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