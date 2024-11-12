Лидер группы «Мираж» поддержал квадроберов и призвал взрослых не осуждать молодежь

Лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов выразил поддержку представителям новой молодежной субкультуры — квадроберам, призвав общество не осуждать их увлечения.

В интервью «Газете.Ru» он отметил, что взрослые часто не понимают и не одобряют интересы детей и подростков, считая их необычными или даже вредными. Горбашов подчеркнул, что взрослым нравится, когда молодежь придерживается стандартных увлечений и следуют наставлениям старших.

Музыкант отметил, что многим родителям не нравится практически любое увлечение их детей.

«Дети играют в компьютерные игры? Это плохо! Могли бы заниматься спортом, а так зрение портят. Занимаются восточными единоборствами? Слушают рэп? Это деградация!» — привел Горбашов примеры того, как взрослые осуждают разнообразные увлечения молодежи.

Вместо того чтобы продолжать критиковать подростков за их интересы, Горбашов предложил взрослым вспомнить, чем увлекались они в свое время. По его мнению, это поможет более объективно оценить увлечения молодежи. Он призвал не запрещать подросткам заниматься тем, что им интересно, и оставить их в покое.

Говоря о квадроберах, музыкант подчеркнул, что это увлечение не представляет угрозы для общества, в отличие от более опасных форм поведения, таких как зацеперство. Он отметил, что квадроберы занимаются игрой, а не наркотиками или азартными играми, и добавил, что эти дети не причиняют вреда себе или окружающим.

Ранее свое мнение по этому поводу высказал Николай Цискаридзе. Он рассказал, что все были детьми, поэтому такое поведение позволительно в таком возрасте.