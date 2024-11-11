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Николай Цискаридзе о квадроберах: «Главное — правильное воспитание»

Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Народный артист России Николай Цискаридзе в ходе встречи с журналистами на платформе VK Лекторий поделился своим мнением по поводу нового тренда среди подрастающего поколения — квадроботов. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

Артист отметил, что не видит в этом явлении ничего негативного, подчеркнув, что каждый из нас в детстве увлекался чем-то подобным. По его словам, такие увлечения — это естественная часть роста и развития, и важно понимать, как взрослые воспринимают и реагируют на эти новшества.

«Все мы когда-то были детьми, и у каждого из нас были свои игры и увлечения. В этом нет ничего плохого», — сказал Николай Цискаридзе, акцентируя внимание на важности правильного подхода со стороны родителей.

По его мнению, ключевую роль в воспитании детей играют именно взрослые, их отношение и способность объяснять детям нормы поведения и границы дозволенного. Артист также добавил, что многолетний опыт общения с родителями и детьми помог ему сформировать четкое понимание того, как важно сохранять баланс между свободой и дисциплиной в воспитании.

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