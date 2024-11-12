В Петербурге завершается реставрация входных групп в доме Бака

В Петербурге завершилась реставрация парадных входных групп в знаменитом доме Бака на Кирочной улице, 24, который некогда стал домом и творческой мастерской для многих выдающихся личностей.

По информации издания «Петербургский дневник», работы по восстановлению исторических элементов здания подошли к завершению, после трех лет подготовки проектной документации и согласований.

Реставраторы провели сложную работу по воссозданию утраченных элементов архитектуры. В частности, были восстановлены оригинальные двери, лепнина и панели в тамбуре, а также отремонтированы отопительные системы в нишах входной группы. Особое внимание было уделено восстановлению метлахского ковра, который ранее украшал пространство.

Доходный дом Бака, построенный в 1904—1905 годах по проекту архитектора Бориса Гиршовича, выделяется своей уникальной архитектурой. Здание, выполненное в стиле эклектика, отличается воздушными галереями, соединяющими основной корпус с флигелем, что придает ему особое очарование.