Петербургский суд допросил Наташу Королеву по делу об убийстве Талькова

Петроградский районный суд Петербурга продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении Валерия Шляфмана, который заочно обвиняется в убийстве популярного певца Игоря Талькова, погибшего в октябре 1991 года. В суде дала показания известная певица Наталья Королева.

Наталия Порывай (настоящая фамилия певицы) пояснила суду, что в момент стрельбы была на сцене и кроме музыки ничего не слышала. От общения с журналистами певица отказалась. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

В рамках расследования дела допрошено более 150 свидетелей, среди которых есть как артисты, так и работники Дворца спорта, а также сотрудники органов внутренних дел, которые находились на месте трагического происшествия.

Валерий Шляфман обвиняется по статьям, предусматривающим покушение на убийство и умышленное убийство, совершенное особым способом, опасным для жизни людей. В частности, ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 15 и п. «д» ст. 102 УК РСФСР.

В июне 2024 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу. Следствие утверждает, что 6 октября 1991 года во время концерта в Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге Валерий Шляфман, имея неприязненные отношения к одному из участников мероприятия — артисту Игорю Малахову, попытался его застрелить из-за недовольства порядком выступлений. Однако, когда Малахов успел увернуться от пули, смертельное ранение получил Игорь Тальков.