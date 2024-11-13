В Великобритании разгорелся новый скандал, связанный с диагнозом Кейт Миддлтон. В последние дни в СМИ обсуждают информацию о том, что принцесса Уэльская якобы никогда не страдала от онкологического заболевания, а ее предполагаемая болезнь может быть частью пиар-стратегии.

Сомнения в подлинности диагноза возникли после заявления британской журналистки, которая сообщила, что на самом деле в начале 2024 года у Кейт Миддлтон были обнаружены предраковые клетки. Это более легкая форма заболевания, которая, несмотря на свою серьезность, не является онкологией в полном смысле этого слова. Подобное открытие, как утверждается, не является причиной для паники, в отличие от более опасных стадий рака.

Тем не менее, эта информация вызвала массу обсуждений в социальных сетях, где пользователи начали выдвигать гипотезы, что Миддлтон могла использовать болезнь как средство для восстановления репутации своей семьи. На фоне низкой популярности британской королевской семьи, многие сочли, что объявление о «страшном диагнозе» могло стать частью стратегического хода.

Один из пользователей сети высказал мнение, что Кейт могла «разыграть карту сочувствия», стремясь привлечь внимание общественности и медиа в момент, когда репутация королевской семьи находится на спаде. Несмотря на это, автор статьи в своем анализе подчеркнул, что журналистка, вероятно, не пыталась обвинить принцессу в лжи, а просто передала информацию, которая на тот момент была ей доступна.