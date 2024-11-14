Историку Лурье позвонил по видеосвязи фейк-губернатору Петербурга

Историк Лев Лурье стал жертвой хитроумного мошенничества, когда некий аферист по видеосвязи представился губернатором Петербурга Александром Бегловым. По словам Лурье, двойник главы города попытался запугать его, угрожая преследованием со стороны генерала МВД России Александра Горового.

В разговоре с корреспондентом SPB.KP.RU Лурье отметил, что голос мошенника был действительно схож с голосом настоящего Беглова, однако манера речи сильно отличалась.

«Губернатор говорит более просторечно, разговорно, а его двойник использовал более литературные выражения, с канцеляризмами», — рассказал историк.

Что касается деталей обстановки, Лурье признался, что не мог определить, был ли кабинет, в котором общался с мошенником, настоящим кабинетом губернатора. Историк не бывал в офисе Беглова, в отличие от кабинетов бывших губернаторов Петербурга, и не смог сверить интерьер с реальностью.

Тем не менее, Лурье отметил, что ранее он получал приглашения на разговор с губернатором через посредников, и этот случай не стал исключением. К счастью, историк понял, что стал объектом мошеннической схемы, и не попался на удочку афериста.