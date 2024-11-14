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В квитанциях ЖКХ в Петербурге с 1 декабря появится новая строка

Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 1 декабря 2024 года жители Петербурга могут столкнуться с изменениями в своих квитанциях за коммунальные услуги.

В платежках появится новая строка, касающаяся оплаты за общедомовые нужды. Это может привести к увеличению суммы на несколько сотен рублей, а в некоторых случаях — до 2 тыс. рублей. Как пояснил юрист Максим Иванов, размер платы за общедомовые нужды зависит от того, установлен ли в доме счетчик или расчёт производится по нормативу.

В случае, если расчёт будет производиться по факту, то при увеличении объема потребляемых коммунальных услуг стоимость может существенно возрасти.

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