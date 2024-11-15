Петербуржцы стали выбирать Карелию для отдыха с семьей на Новый год

Легкая транспортная доступность Карелии для жителей Петербурга стала одним из ключевых факторов для выбора соседнего региона в качестве места для семейного отдыха на новогодние праздники. Как рассказал Gazeta.SPb генеральный директор туроператора «СканТур» Роман Цветков, росту популярности этого направления также способствуют высокие темпы развития инфраструктуры.

В Карелии петербуржцы могут остановиться как в уютных глэмпингах, так и в отелях бизнес-класса.

«Развивается гастрономический, событийный и культурный туризм: новогоднюю ночь, например, можно повести в гостях у викингов или у Талви Укко – карельского Деда Мороза. В вотчине Талви Укко можно всей семьей прокатиться в оленьей упряжке и погладить хаски», — рассказал Цветков.

Любители спорта также смогут найти развлечение по душе: можно пощекотать себе нервы от пролета на троллее вдоль каньонов, освоить снегоход или беговые лыжи.