  • 18+

  • Сегодня

    15.11.24, Пт

    Погода

    +3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $99.02 €104.5 ¥13.66

Петербуржцы стали выбирать Карелию для отдыха с семьей на Новый год

Фото: Unsplash

Легкая транспортная доступность Карелии для жителей Петербурга стала одним из ключевых факторов для выбора соседнего региона в качестве места для семейного отдыха на новогодние праздники. Как рассказал Gazeta.SPb генеральный директор туроператора «СканТур» Роман Цветков, росту популярности этого направления также способствуют высокие темпы развития инфраструктуры.

В Карелии петербуржцы могут остановиться как в уютных глэмпингах, так и в отелях бизнес-класса.

«Развивается гастрономический, событийный и культурный туризм: новогоднюю ночь, например, можно повести в гостях у викингов или у Талви Укко – карельского Деда Мороза. В вотчине Талви Укко можно всей семьей прокатиться в оленьей упряжке и погладить хаски», — рассказал Цветков.

Петербуржцы стали выбирать Карелию для отдыха с семьей на Новый год
Фото: baltphoto/Дарья Иванова

Любители спорта также смогут найти развлечение по душе: можно пощекотать себе нервы от пролета на троллее вдоль каньонов, освоить снегоход или беговые лыжи.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

150 юнтоловских школьников поучаствовали в эколого-просветительской программе

150 юнтоловских школьников поучаствовали в эколого-просветительской программеВсе новости
В городском оздоровительном лагере при школе № 428 микрорайона «Юнтолово» (Приморский район Санкт-Петербурга) заботятся об экологическом образовании ребят с 1 по 4 классы. Обучающие мероприятия в июньской смене были разработаны Администрацией школы при поддержке девелопера «Главстрой Санкт-Петербург». Поскольку ГБОУ школа № 428 находится в непосредственной близости от природного заказника Юнтоловский,...
Подробнее

278 млн рублей взыскало «Петербургтеплоэнерго» за тепловую энергию в 2024 году

278 млн рублей взыскало «Петербургтеплоэнерго» за тепловую энергию в 2024 годуНовости
Около 14,8 тыс. исковых заявлений на общую сумму порядка 494 млн рублей включая пени и госпошлину подано в текущем году в суды компанией «Петербургтеплоэнерго» на взыскание просроченной задолженности с потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Взыскано с начала года – 278 млн рублей. В «Петербургтеплоэнерго» ведут систематическую работу по улучшению платежной...
Подробнее