Туристы на Филиппинах столкнулись с угрозой со стороны смертоносных змей

Российские туристы, отдыхающие на Филиппинах, столкнулись с угрозой, исходящей от ядовитых морских змей, что вызвало беспокойство среди отдыхающих, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источников, некоторые путешественники отказываются от экстремального отдыха и даже возвращают путевки из-за опасности встретиться с этими опасными обитателями моря.

Морские змеи, которые обитают на побережьях Филиппин, часто скрываются на дне и закапываются в песок. В случае, если кто-то наступит на такую змею, возможен летальный исход от укуса. Также нередки случаи, когда змеи сами поднимаются на поверхность воды. Они способны быстро плавать, а самцы змей могут проявлять агрессивное поведение во время спаривания.

Многие россияне, отдыхающие на Филиппинах, теперь предпочитают ограничиваться плаванием в бассейнах, чтобы избежать встречи с этими опасными существами. Туристы выражают настороженность, и туроператоры подтверждают случаи отказа от поездок, вызванные страхом перед морскими змеями. На фоне этих инцидентов, турагенты и отельеры обычно заранее информируют отдыхающих о возможных угрозах, что зачастую приводит к выбору более безопасных курортов.