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Азиза даст показания как свидетель по делу об убийстве Талькова

Фото: скриншот видео

Певица Азиза станет свидетелем в процессе по делу об убийстве Игоря Талькова, трагически ушедшего из жизни в 1991 году. Как сообщила Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга, певица уже выразила готовность дать показания в суде, после того как ознакомилась с материалами дела и решила внести свой вклад в расследование.

По словам Лебедевой, Азиза самостоятельно связалась с судебными властями, заявив о намерении участвовать в процессе в качестве свидетеля.

«Азиза Абдурахимовна проходит свидетелем по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова. Она ознакомилась с материалами дела и выразила желание явиться в суд и дать свои показания», – отметила Лебедева.

Ранее, 10 октября, израильские правоохранительные органы, выполняя поручение Следственного комитета России, провели допрос Шляфмана, которому было предъявлено обвинение в причастности к убийству. Материалы, собранные в ходе допроса, были направлены в суд Петербурга, где разбирательство по делу продолжается в отсутствие обвиняемого.

Рассмотрение этого дела вызвало большой общественный резонанс, поскольку смерть Талькова до сих пор остается одной из самых загадочных и обсуждаемых трагедий в российской музыкальной истории. С тех пор прошло больше трех десятков лет, но обстоятельства убийства певца по-прежнему остаются не до конца раскрытыми.

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