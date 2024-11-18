Роман Ротенберг рассказал, почему не стал хоккеистом: «Мама не пускала»

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА, Роман Ротенберг, в интервью Леониду Слуцкому на «Коммент.Шоу» поделился историей о том, почему его мечта стать профессиональным хоккеистом так и не осуществилась. По словам Ротенберга, несмотря на сильное желание и стремление заниматься хоккеем, его учеба стала преградой на пути к спортивной карьере.

Ротенберг объяснил, что в детстве его мама строго следила за его успеваемостью, и без выполнения учебных обязательств, таких как сдача экзаменов и хороших оценок, она не разрешала ему выходить на матчи.

«Я мечтал стать профессиональным хоккеистом, стремился к этому, но мама меня не пускала на игры без хороших оценок», — рассказал 43-летний тренер. В результате, ему приходилось оставаться дома и пропускать важные соревнования.

Интересно, что Ротенберг в конечном итоге оказался связан с хоккеем, но в роли тренера. Его путь в СКА начался с должности офисного менеджера, и только спустя время он стал тренером. В 2019 году Ротенберг завершил обучение в тренерской школе, а в сезоне 2020/2021 он исполнял обязанности главного тренера команды, заменив Валерия Брагина, заболевшего ковидом. С 2022 года Ротенберг стал основным тренером СКА, под его руководством клуб дважды выходил в финал Западной конференции плей-офф КХЛ.