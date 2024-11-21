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Азамат Мусагалиев рассказал о самых ярких участниках «Музыкальной интуиции»

Фото: пресс-служба ТНТ

Ведущий шоу «Музыкальная интуиция» Азамат Мусагалиев поделился своими впечатлениями о самых ярких участниках проекта, который стал любимым у зрителей. Мусагалиев отметил, что все участники шоу являются яркими личностями, отбираемыми из тысяч претендентов, и каждый из них по-своему уникален.

Азамат Мусагалиев рассказал о самых ярких участниках «Музыкальной интуиции»
Фото: пресс-служба ТНТ

 

Особое внимание Азамат уделил таким участникам, как Айнур из третьего сезона, которая потрясающе исполнила песню Pink, и Владимиру из группы «Рок-острова», который долго оставался незамеченным, пока не прозвучал его хит «Ничего не говори». Также запомнилась Варя Щербакова, чьё исполнение стало настоящим открытием.

Ведущий подчеркнул, что каждый участник вносит что-то особенное в шоу, а создание их образов и выбор репертуара требует огромной работы и внимания со стороны команды проекта.

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