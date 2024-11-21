В частном доме в Петербурге отравились двое детей и-за утечки газа

В Петербурге произошло серьезное происшествие, связанное с утечкой газа в частном доме, расположенном в садоводстве «Ленинградский аэропорт» на Аэродромной улице. В результате инцидента отравление газом получили четыре человека — двое детей и их родители.

По информации телеканала 78.ru, утечка пропана из баллона привела к отравлению. Врачи госпитализировали 45-летнего мужчину и 33-летнюю женщину в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу в среднетяжелом состоянии были доставлены двое детей.

На данный момент проводится проверка обстоятельств произошедшего. Правоохранительные органы и специалисты продолжают устанавливать причины утечки и выяснять все детали происшествия.