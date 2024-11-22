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Циклон Quiteria и два атлантических циклона изменят погоду в Петербурге

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. По информации синоптиков, в город надвигаются несколько атмосферных фронтов, в том числе циклон «Quiteria», что приведет к ухудшению погоды в северной столице.

Как рассказал синоптик Павел Иванов, циклон «Quiteria» уже приближается к Петербургу и может застать жителей города врасплох. Он принесет с собой не только повышение температуры, но и усиление ветра и пасмурную погоду. Ожидается, что температура воздуха в городе будет колебаться в пределах от одного до трех градусов выше нуля, что обусловлено поступлением теплого воздуха с юга.

Однако, несмотря на относительно теплую температуру, петербуржцам стоит приготовиться к сильному ветру и небольшим дождям, которые будут сопровождать циклон. Кроме того, по словам синоптика Александра Колесова, «Quiteria» будет не единственным атмосферным явлением, влияющим на погодные условия в городе. Вместе с ним на Петербург движутся еще два активных атлантических циклона, которые также окажут влияние на местную погоду.

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