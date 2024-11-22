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Art attractions — сеть необычных музеев в самом центре Санкт-Петербурга

Фото предоставлено Art attractions

Не имеющие аналогов дизайнерские решения и фотозон:

Интерактивный Музей Супергероев
Здесь вы окажетесь по ту сторону экрана и встретитесь с любимыми героями комиксов, мультфильмов или компьютерных игр, ведь здесь можнос фотографироваться с Бэтманом, спросить мудрого совета у мастера джедаев Йоды или спасти принцессу вместе с братьями Марио. Быть в шаге от портала в мультивселенную, где и дети, и взрослые могут себя почувствовать напарниками Железного человека и отправиться на другую планету по следам Чужого вместе с Хищником, попасть на пикник к семейке Симпсонов или собрать суперкоманду из Фиксиков, Смешариков и Миньонов! Где такое возможно? Только в Интерактивном Музее Супергероев.

Дом наоборот
Уникальное пространство, где реальность перевернута вверх дном! Посетителей ожидает семь комнат с миром, где предметы и мебель находятся не на своих местах, а на потолке и стенах. Вход в музей — это погружение в мир чудес и оптических иллюзий, где у вас получатся головокружительными фотографии в прямом смысле слова.

Art attractions — сеть необычных музеев в самом центре Санкт-Петербурга
Фото предоставлено Art attractions

Музей аномалий тела
Демонстрирует природные аномалии и интересные факты из медицины и людей, выступающих в цирках «уродцев». Шокирующие экспонаты, фотозоны и инсталляции удивят даже самых смелых. Подобные выставки, популярные несколько столетий назад, демонстрировали природные аномалии — от заспиртованных частей тела до целых организмов. Они привлекали публику, сочетая научный интерес и развлекательный элемент, похожий на современные фильмы ужасов. Музей позволяет испытать те же чувства, что и люди прошлого, изучая и восхищаясь необычными экспонатами.

Музей пыток и казней
Здесь вы окунётесь в мир суровых историй, которые точно будут интересными. Уникальные экспонаты с настоящими ужасающими историями со всего мира. У вас есть уникальная возможность прикоснуться к истории Средневековья и увидеть орудия наказания за провинности людей, которые использовала в своей работе инквизиция и не только.

Art attractions — сеть необычных музеев в самом центре Санкт-Петербурга
Фото предоставлено Art attractions

Музей Оптических Фантазий
Музей с графическими иллюзиями, иллюстрирующими постапокалиптический Петербург. Необычная фотозона для увлекательного времяпрепровождения.

Ежедневно с 10:00 до 22:00
ул. Большая Морская, 7
ул. Большая Морская, 10Б

Посещение сети развлекательных проектов Art-Attractions ( Аттракцион Дом-наоборот, Музей Пыток и Казней, Музей Оптических Фантазий, Музей Аномалий тела, Музей Супергероев) 1 390 руб.

Сайт: art-attractions.ru

Социальные сети: https://vk.com/muzeiputokikazney https://vk.com/museum_of_miracles https://vk.com/dom_naoborot

Реклама. Заказчик ИП Бойцова Елена Германовна. ИНН 7805665995

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