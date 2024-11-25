Сериал о телефонных аферистах «Мамонты» с Юрием Стояновым выйдет 9 декабря

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал премьеру своего нового комедийного сериала «Мамонты», в котором одну из главных ролей исполнил Юрий Стоянов. Сюжет сосредоточен вокруг наивного пенсионера, ставшего жертвой телефонных мошенников, и его попыток отомстить обманщикам. Премьера сериала состоится 9 декабря.

Главный герой, Николай Николаевич, которого сыграл Юрий Стоянов, становится жертвой мошенников, которые выманивают у него крупную сумму денег. В этом процессе ему помогает его дочь, в исполнении Марьяны Спивак, а роль внучки исполнила Лиза Ищенко. Сюжет сосредоточен на том, как Николай Николаевич, пытаясь восстановить справедливость, сталкивается с трудностями, но не теряет надежды наказать тех, кто его обманул.

«Мамонты» — это комедийный сериал с элементами драмы, в котором исследуется, как пожилые люди становятся жертвами телефонных аферистов. Сюжет обещает не только смешные, но и трогательные моменты, ведь главный герой, несмотря на свои возраст и уязвимость, решает бороться с преступниками.

Помимо Юрия Стоянова, в проекте участвуют такие актеры, как Лев Малишава, Егор Павлычев, Наталья Павленкова, Екатерина Стулова и другие. Сериал уже успел завоевать признание на фестивале «Пилот», выиграв в номинациях «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» и «Выбор прессы».