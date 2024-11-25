Вопрос о переносе памятника Петру I вновь подняли в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции партии «Новые люди» Дмитрий Павлов снова вернулся к обсуждению судьбы памятника Петру I работы Зураба Церетели. В своем посте на странице в социальной сети «ВКонтакте» он предложил перенести скульптуру из Москвы в Петербург, где, по его мнению, она будет органично вписываться в городской ландшафт и исторический контекст.

Павлов выразил убеждение, что памятник, вызывающий неоднозначные отклики у москвичей, лучше разместить в столице Северо-Запада России. Среди возможных локаций для нового расположения скульптуры депутат предложил берег Финского залива или один из исторических городских фортов. По его мнению, такие места смогут подчеркнуть значение памятника как символа морской и императорской истории России.

Кроме того, Дмитрий Павлов отметил, что памятник может стать ярким элементом нового федерального курорта «Горская», строительство которого ведется неподалеку от Петербурга.