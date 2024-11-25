  • 18+

  • Сегодня

    25.11.24, Пн

    Погода

    +3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $102.58 €107.43 ¥13.94

Вопрос о переносе памятника Петру I вновь подняли в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции партии «Новые люди» Дмитрий Павлов снова вернулся к обсуждению судьбы памятника Петру I работы Зураба Церетели. В своем посте на странице в социальной сети «ВКонтакте» он предложил перенести скульптуру из Москвы в Петербург, где, по его мнению, она будет органично вписываться в городской ландшафт и исторический контекст.

 

Вопрос о переносе памятника Петру I вновь подняли в Петербурге
Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

 

Павлов выразил убеждение, что памятник, вызывающий неоднозначные отклики у москвичей, лучше разместить в столице Северо-Запада России. Среди возможных локаций для нового расположения скульптуры депутат предложил берег Финского залива или один из исторических городских фортов. По его мнению, такие места смогут подчеркнуть значение памятника как символа морской и императорской истории России.

Кроме того, Дмитрий Павлов отметил, что памятник может стать ярким элементом нового федерального курорта «Горская», строительство которого ведется неподалеку от Петербурга.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Петербургских школьников обучат основам профессий, связанных с архитектурой

Петербургских школьников обучат основам профессий, связанных с архитектуройНовости
Соответствующий курс запустили «Главстрой Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет на базе школы № 142 Выборгского района. Его могут посещать учащиеся 7–10 классов. Занятия учебной программы «Архитектурно-строительные горизонты: путь к профессии» будут проходить в течение осени по средам. В формате воркшопа, проектной работы и лекций школьники на несколько академических часов...
Подробнее

«Главстрой Санкт-Петербург» построит образовательный кластер в Петербурге

«Главстрой Санкт-Петербург» построит образовательный кластер в ПетербургеНовости
В него войдут три современные школы с бассейнами в жилом комплексе «Северная долина». Образовательные учреждения будут введены поэтапно до конца 2025 года и войдут в единый образовательный кластер с построенной ГБОУ школа №142. В настоящее время в зданиях ведутся активные строительные работы. В учебном заведении на 550 мест строители завершили...
Подробнее