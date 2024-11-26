Как выбрать икру на Новый год: советы от су-шефа Ярослава Галкова

Выбор икры на Новый год — важный этап подготовки к празднику. Су-шеф сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice Ярослав Галков поделился рекомендациями, как выбрать качественную икру и правильно ее хранить.
Как выбрать качественную икру?
- Упаковка: Лучше покупать икру в прозрачной упаковке, чтобы оценить внешний вид продукта.
- Внешний вид: Икринки должны быть цельными, одного размера и цвета, без повреждений или трещин на банке.
- Производитель: Идеальный вариант — икра с Камчатки или Сахалина. Состав должен быть простым: икра, соль, подсолнечное масло.
Как хранить икру?
- Открытую банку следует хранить в холодильнике не более недели, лучше переложить икру в герметичную емкость.
- Стеклянная тара предпочтительнее пластиковой, так как она не окисляет продукт.
- Икру не следует замораживать — это ухудшает ее вкус и текстуру.
На что обратить внимание при покупке?
- Дата производства: Икра, произведенная в период нереста (май-октябрь), считается свежей.
- Место вылова: Икра с Камчатки или Сахалина предпочтительнее.
- Вид рыбы: Убедитесь, что указан правильный вид рыбы, например, нерка или кета.
- Упаковка: Стеклянная банка — лучший выбор для оценки качества.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете выбрать и хранить икру, которая подарит вам настоящие гастрономические удовольствия на празднике.