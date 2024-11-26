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Как выбрать икру на Новый год: советы от су-шефа Ярослава Галкова

Выбор икры на Новый год — важный этап подготовки к празднику. Су-шеф сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice Ярослав Галков поделился рекомендациями, как выбрать качественную икру и правильно ее хранить.

Как выбрать икру на Новый год: советы от су-шефа Ярослава Галкова
Фото: Pxhere

Как выбрать качественную икру?

  1. Упаковка: Лучше покупать икру в прозрачной упаковке, чтобы оценить внешний вид продукта.
  2. Внешний вид: Икринки должны быть цельными, одного размера и цвета, без повреждений или трещин на банке.
  3. Производитель: Идеальный вариант — икра с Камчатки или Сахалина. Состав должен быть простым: икра, соль, подсолнечное масло.

Как хранить икру?

  1. Открытую банку следует хранить в холодильнике не более недели, лучше переложить икру в герметичную емкость.
  2. Стеклянная тара предпочтительнее пластиковой, так как она не окисляет продукт.
  3. Икру не следует замораживать — это ухудшает ее вкус и текстуру.

На что обратить внимание при покупке?

  • Дата производства: Икра, произведенная в период нереста (май-октябрь), считается свежей.
  • Место вылова: Икра с Камчатки или Сахалина предпочтительнее.
  • Вид рыбы: Убедитесь, что указан правильный вид рыбы, например, нерка или кета.
  • Упаковка: Стеклянная банка — лучший выбор для оценки качества.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете выбрать и хранить икру, которая подарит вам настоящие гастрономические удовольствия на празднике.

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