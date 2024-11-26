Как выбрать икру на Новый год: советы от су-шефа Ярослава Галкова

Выбор икры на Новый год — важный этап подготовки к празднику. Су-шеф сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice Ярослав Галков поделился рекомендациями, как выбрать качественную икру и правильно ее хранить.

Как выбрать качественную икру?

Упаковка: Лучше покупать икру в прозрачной упаковке, чтобы оценить внешний вид продукта. Внешний вид: Икринки должны быть цельными, одного размера и цвета, без повреждений или трещин на банке. Производитель: Идеальный вариант — икра с Камчатки или Сахалина. Состав должен быть простым: икра, соль, подсолнечное масло.

Как хранить икру?

Открытую банку следует хранить в холодильнике не более недели, лучше переложить икру в герметичную емкость. Стеклянная тара предпочтительнее пластиковой, так как она не окисляет продукт. Икру не следует замораживать — это ухудшает ее вкус и текстуру.

На что обратить внимание при покупке?

Дата производства : Икра, произведенная в период нереста (май-октябрь), считается свежей.

: Икра, произведенная в период нереста (май-октябрь), считается свежей. Место вылова : Икра с Камчатки или Сахалина предпочтительнее.

: Икра с Камчатки или Сахалина предпочтительнее. Вид рыбы : Убедитесь, что указан правильный вид рыбы, например, нерка или кета.

: Убедитесь, что указан правильный вид рыбы, например, нерка или кета. Упаковка: Стеклянная банка — лучший выбор для оценки качества.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете выбрать и хранить икру, которая подарит вам настоящие гастрономические удовольствия на празднике.