Ушла из жизни легенда петербургского Театра Комедии Вера Карпова

Умерла народная артистка России Вера Карпова, которая прославилась как одна из ведущих актрис петербургского Театра Комедии имени Н.П. Акимова и как звезда популярного сериала «Улицы разбитых фонарей». Актрисе было 91 год. Об этом сообщил сайт администрации Санкт-Петербурга.

«Ушла из жизни народная артистка России Вера Александровна Карпова — легенда и хранитель традиций Театра Комедии», — отметили в официальном сообщении на сайте администрации города.

Вера Карпова была не только символом театра Комедии, но и одной из ярких фигур российского кино. Ее талант, который раскрывался как на театральной сцене, так и в кино, принес ей широкое признание. Особенно зрители запомнили ее роль в культовом криминальном сериале «Улицы разбитых фонарей», который стал частью золотого фонда отечественного телевидения.

В Театре Комедии Карпова проработала 67 лет, на протяжении которых она сыграла более 80 различных ролей, многие из которых оставили неизгладимый след в истории театра. Ее имя ассоциируется с выдающимися этапами развития сцены, где она была не только исполнительницей, но и настоящим символом театральной выправки, глубокого понимания каждой роли и неиссякаемой энергии.