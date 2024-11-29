В Петербурге выделят 14 млрд рублей на реставрацию исторических зданий в 2025 году

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что в 2025 году на восстановление исторических памятников города будет выделено около 14 миллиардов рублей через Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Однако общая сумма всех вложений, включая частные инвестиции, может составить в два раза больше этой цифры.

Корабельников уточнил, что эти средства будут направлены на реставрацию фасадов исторических зданий. Однако задачи по сохранению культурного наследия города не ограничиваются только работами, проводимыми КГИОП. В процессе реставрации участвуют и другие городские ведомства, такие как Комитет по культуре, который занимается восстановлением театров и музеев.

«В прошлом году городские структуры вложили 11 миллиардов рублей в реставрацию памятников, и столько же добавили федеральные и частные инвесторы. Примерно 50 на 50 можно оценить соотношение участия города и других источников в общем объеме финансирования», — отметил вице-губернатор.

Также важным вкладом в процесс является участие частных собственников и арендаторов, а федеральные структуры, такие как Министерство обороны, активно занимаются реставрацией военных объектов, включая фортовые сооружения.