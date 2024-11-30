Известной балерине Инне Зубковской посвятят мемориальную доску в Петербурге

В Петербурге скоро появится мемориальная доска в честь выдающейся балерины и педагога Инны Зубковской. Памятный знак будет установлен на здании № 56 на набережной реки Фонтанки, в котором Инна Борисовна жила с 1975 по 2001 год, и будет напоминать будущим поколениям о её выдающемся вкладе в искусство балета.

Инна Зубковская начала свой путь в мире танца в 1941 году, когда по окончании Московского хореографического училища она стала частью Кировского театра (сейчас — Мариинский). Уже на первых этапах своей карьеры она зарекомендовала себя как невероятно талантливая балерина, исполнив множество знаменитых ролей, которые навсегда вошли в золотой фонд русского балета. В её репертуаре были такие великие образы, как Одетта-Одиллия в «Лебедином озере», Китри в «Дон Кихоте», Никия в «Баядерке», Фригия в «Спартаке», Сюимбике в «Шурале» и Хозяйка Медной горы в «Каменном цветке».

После завершения своей блистательной карьеры балерины Инна Борисовна посвятила себя педагогической деятельности в Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. Здесь она воспитывала новое поколение талантливых артистов, передавая им все знания и опыт, который накопила за годы сцены.