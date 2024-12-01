Лауреаты IX Национальной оперной премии «Онегин» названы в Петербурге

В Петербурге на исторической сцене Мариинского театра состоялось торжественное вручение IX Национальной оперной премии «Онегин».

В этом году на премию было подано 122 заявки, из которых экспертный совет, внимательно изучив 31 оперный спектакль, составил шорт-лист. В итоговый список номинантов вошли 14 театров из 11 регионов России, а также 18 солистов. В рамках церемонии, прошедшей в Мариинском театре, министр культуры России Ольга Любимова поздравила участников премии и подчеркнула важность «Онегина» как культурного события, которое свидетельствует о высоком уровне российских исполнителей и театров.

В 2024 году премия отметила несколько талантливых дебютантов. Среди них лауреатами стали Павел Анциферов и Елизавета Пахомова, которые получили награды за свои первые значимые достижения в мире оперы. В номинации «Мастер сцены» был признан выдающийся баритон Дмитрий Ульянов, представитель Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, чья работа в оперном театре заслужила высокую оценку экспертов.