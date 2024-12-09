Температурный застой в Петербурге сменится оттепелью

В Петербурге за последние три дня температура воздуха оставалась почти неизменной, создавая атмосферу некого застоя. Несмотря на это, погода была достаточно влажной, что добавляло ощущение дискомфорта. Впрочем, как и прогнозировалось, понедельник стал переходным днем к изменению погодных условий. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Ветер сменил свое направление на западное, что стало сигналом для начала повышения температуры. В течение дня температура в Петербурге поднимется до нуля, а уже завтра, 10 декабря, и в среду 11 декабря, оттепель, хоть и краткосрочная, все же посетит регион. Ожидается, что температура воздуха в эти дни повысится до +1…+3 градуса. Однако, по мере того как неделя будет подходить к концу, в Петербурге и прилегающих районах снова установятся отрицательные температуры.

На данный момент атмосферное давление в городе остаётся повышенным, но в среду оно вернется к нормальным значениям. Причина нынешнего потепления заключается в том, что циклоны, движущиеся на север через Баренцево и Белое моря, приносят теплый воздух с Северной Атлантики. Вместе с этим усиление западного ветра принесет свежесть и неприятный холодный ветер, скорость которого достигнет 8-13 м/с в течение ближайших трех дней.