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Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире

Фото: Baltphoto

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что одержавший победу на президентских выборах США Дональд Трамп высоко оценил значимость музея на мировой арене.

По словам Пиотровского, встреча с известным американским бизнесменом, который впоследствии стал президентом США, произошла еще до его первого срока в Белом доме. Уже тогда Трамп назвал Эрмитаж выдающимся музеем мирового уровня, сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург».

Отдельно глава музея отметил, что Трамп, в отличие от других американских лидеров, лично посетил Эрмитаж. Это заявление было сделано в рамках пресс-конференции, посвященной 260-летнему юбилею музея.

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