Петербуржцам рассказали, какие продукты стоит купить заранее до Нового года

Подготовка к Новому году – это всегда хлопоты, но с правильным подходом можно сделать процесс более организованным и эффективным. Чтобы праздничные дни прошли без лишних забот, важно заранее составить список покупок и заранее приобрести необходимые продукты. Это не только сэкономит время, но и позволит избежать спешки в последний момент. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

1. Планирование – ключ к успеху

Для начала составьте подробный список всех блюд, которые хотите приготовить: горячие блюда, салаты, закуски, десерты и напитки. После этого определите, какие именно ингредиенты вам понадобятся для каждого из них. Это поможет избежать ненужных покупок и неожиданных расходов, а также гарантирует, что все необходимые продукты будут под рукой в нужный момент.

2. Продукты, которые можно купить заранее:

Консервы: Зелёный горошек, кукуруза, оливки, маслины и другие консервированные овощи идеально подходят для долгого хранения. Эти продукты не требуют места в холодильнике и могут быть использованы в любое время.

Зелёный горошек, кукуруза, оливки, маслины и другие консервированные овощи идеально подходят для долгого хранения. Эти продукты не требуют места в холодильнике и могут быть использованы в любое время. Напитки: Пакетированные соки, морсы, компоты, а также вода и шампанское — все это можно приобрести заранее. Особенно выгодно покупать алкоголь заранее, так как перед праздником цены на шампанское и другие напитки часто растут.

Пакетированные соки, морсы, компоты, а также вода и шампанское — все это можно приобрести заранее. Особенно выгодно покупать алкоголь заранее, так как перед праздником цены на шампанское и другие напитки часто растут. Бакалея: Растительное масло, мука, сахар, соль, крупы и специи — эти базовые продукты всегда пригодятся, особенно в дни праздничных приготовлений. Они долго хранятся и не потеряют в качестве.

Растительное масло, мука, сахар, соль, крупы и специи — эти базовые продукты всегда пригодятся, особенно в дни праздничных приготовлений. Они долго хранятся и не потеряют в качестве. Деликатесы: Сырокопченая колбаса, рыба и икра — отличные продукты для новогоднего стола. Однако важно обращать внимание на сроки годности и качество упаковки.

Сырокопченая колбаса, рыба и икра — отличные продукты для новогоднего стола. Однако важно обращать внимание на сроки годности и качество упаковки. Яйца: Универсальный продукт, который можно использовать для салатов, закусок и выпечки. Яйца можно хранить в холодильнике до месяца, но все же лучше держать их под рукой ближе к празднику.

Универсальный продукт, который можно использовать для салатов, закусок и выпечки. Яйца можно хранить в холодильнике до месяца, но все же лучше держать их под рукой ближе к празднику. Шоколадные конфеты и замороженные продукты: Эти товары можно приобрести заранее, они не теряют свежести и пригодятся как для угощения гостей, так и для использования в рецептах.

3. Продукты, которые стоит купить ближе к празднику:

Овощи, фрукты, зелень, сыры, ветчина и варёные колбасы — эти продукты лучше приобретать непосредственно перед праздником, чтобы они оставались свежими.