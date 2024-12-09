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Петербуржцам рассказали, какие продукты стоит купить заранее до Нового года

Подготовка к Новому году – это всегда хлопоты, но с правильным подходом можно сделать процесс более организованным и эффективным. Чтобы праздничные дни прошли без лишних забот, важно заранее составить список покупок и заранее приобрести необходимые продукты. Это не только сэкономит время, но и позволит избежать спешки в последний момент. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Петербуржцам рассказали, какие продукты стоит купить заранее до Нового года
Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

1. Планирование – ключ к успеху

Для начала составьте подробный список всех блюд, которые хотите приготовить: горячие блюда, салаты, закуски, десерты и напитки. После этого определите, какие именно ингредиенты вам понадобятся для каждого из них. Это поможет избежать ненужных покупок и неожиданных расходов, а также гарантирует, что все необходимые продукты будут под рукой в нужный момент.

2. Продукты, которые можно купить заранее:

  • Консервы: Зелёный горошек, кукуруза, оливки, маслины и другие консервированные овощи идеально подходят для долгого хранения. Эти продукты не требуют места в холодильнике и могут быть использованы в любое время.
  • Напитки: Пакетированные соки, морсы, компоты, а также вода и шампанское — все это можно приобрести заранее. Особенно выгодно покупать алкоголь заранее, так как перед праздником цены на шампанское и другие напитки часто растут.
  • Бакалея: Растительное масло, мука, сахар, соль, крупы и специи — эти базовые продукты всегда пригодятся, особенно в дни праздничных приготовлений. Они долго хранятся и не потеряют в качестве.
  • Деликатесы: Сырокопченая колбаса, рыба и икра — отличные продукты для новогоднего стола. Однако важно обращать внимание на сроки годности и качество упаковки.
  • Яйца: Универсальный продукт, который можно использовать для салатов, закусок и выпечки. Яйца можно хранить в холодильнике до месяца, но все же лучше держать их под рукой ближе к празднику.
  • Шоколадные конфеты и замороженные продукты: Эти товары можно приобрести заранее, они не теряют свежести и пригодятся как для угощения гостей, так и для использования в рецептах.

3. Продукты, которые стоит купить ближе к празднику:

Овощи, фрукты, зелень, сыры, ветчина и варёные колбасы — эти продукты лучше приобретать непосредственно перед праздником, чтобы они оставались свежими.

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