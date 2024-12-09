Цены на электричество в 2025 году в Петербурге вырастут на 14,6%

В 2025 году россиян ожидает рост цен на электроэнергию в среднем на 12,6%, что вызвано рядом экономических факторов. Цены на электричество в 2025 году в Петербурге вырастут на 14,6% Этот прогноз, озвученный экспертами Министерства экономического развития, указывает на значительное увеличение стоимости электричества по всей стране. Однако стоит отметить, что повышение будет заметно различаться в зависимости от региона, и в некоторых областях оно окажется особенно чувствительным.

По словам аналитика Института комплексных стратегических исследований Натальи Чуркиной, хотя прогнозы роста тарифов, как правило, сбалансированы с учетом текущей экономической ситуации, реальность вряд ли сильно отклонится от ожиданий. Увеличение цен на коммунальные услуги, включая электричество, будет традиционно осуществляться не с начала года, а с 1 июля 2025 года, как это происходит каждый год. Таким образом, россияне ощутят повышение тарифов только летом следующего года.

Наибольшее увеличение цен ожидается в таких регионах, как Пермский край (21,1%), Кемеровская область (19,8%) и Республика Северная Осетия — Алания (19,1%). Эти территории столкнутся с наибольшими финансовыми трудностями, когда рост цен окажется особенно заметным для местных жителей.

В то время как в других областях, таких как Амурская область (8,6%), Республика Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ (9%), рост будет более умеренным, в Москве ожидается рост на 15%.

Рост цен на электроэнергию является одним из следствий высокой инфляции, которая продолжает оказывать давление на экономику России. Инфляция остается на высоком уровне, что вынуждает Центральный банк Российской Федерации повышать ключевую процентную ставку. Это, в свою очередь, оказывает влияние на коммунальные тарифы, включая цену на электричество. Эксперты прогнозируют, что в условиях высокой инфляции тарифы на электричество будут продолжать расти, несмотря на усилия властей сдерживать цены.

С увеличением стоимости коммунальных услуг гражданам придется адаптироваться к новым условиям и искать способы снижения затрат. Рекомендуется более ответственно подходить к потреблению энергии — выключать свет, не оставлять в работе ненужные бытовые приборы, а также оптимизировать использование электроприборов в пиковые часы. Особенно остро проблема с высокими расходами на электроэнергию будет стоять в южных регионах, где в летний период работающие кондиционеры и сплит-системы значительно увеличивают потребление энергии.