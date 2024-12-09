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В Ленинградском зоопарке в семье игрунок случилось пополнение

В Ленинградском зоопарке на свет появился долгожданный малыш в семье обыкновенных игрунок. Хотя новорожденный примат появился на свет еще 3 сентября, официально его представили публике лишь спустя три месяца. Малыш родился от самки Хельги и самца Лусио и уже начинает привыкать к самостоятельной жизни, исследуя вольер и осваивая новые навыки.

В Ленинградском зоопарке в семье игрунок случилось пополнение
Фото: t.me/lenzoopark

На данный момент игрунок еще не имеет имени, но его родители, а также старшие братья и сестра активно участвуют в его воспитании и играх. В первые недели жизни малыши игрунок полностью зависят от матери, но уже к двум месяцам они становятся достаточно самостоятельными, начиная передвигаться без помощи взрослых и пробовать твёрдую пищу. Важной частью жизни этих миниатюрных обезьян является процесс передачи опыта и навыков ухода за потомством от старших членов группы. В случае с этим малышом, его старшие родственники не только участвуют в играх с ним, но и помогают адаптироваться к новым условиям.

Малыша легко отличить от взрослых игрунок: он заметно меньше, с более светлым окрасом и без характерных кисточек на ушах, которые развиваются только с возрастом.

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