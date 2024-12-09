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Российским туристам назвали ТОП-правил для посещения Кубы

Туры на Кубу, в Доминикану и Венесуэлу становятся популярными среди российских туристов благодаря прямым чартерным рейсам и доступным ценам. Однако путешественники сталкиваются с рядом проблем.

Российским туристам назвали ТОП-правил для посещения Кубы
Фото: Baltphoto

На Кубе задержки рейсов часто вызваны нехваткой топлива из-за санкций и ураганов. Это также приводит к веерным отключениям электричества в некоторых районах. В добавок, сезон дождей активирует мошек-хижин, и туристам советуют использовать репелленты.

Информации о вирусах, таких как Марбург, не подтвердилась, однако в сезон дождей могут активизироваться переносчики лихорадки Денге. В Венесуэле на острове Маргарита туристы жалуются на ограничения перемещения и завышенные цены на экскурсии. Также возникают проблемы с посещением заброшенных объектов, которые могут быть государственной собственностью.

На Кубе нередко предлагают нелегальные схемы покупки недвижимости для получения гражданства, но такие предложения не имеют юридической силы, так как закон запрещает иностранцам приобретать жильё.

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