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Дед Мороз приедет к петербуржцам на поезде в четвертый раз

С 13 ноября началось долгожданное путешествие поезда Деда Мороза, который снова отправился из Великого Устюга, чтобы поздравить детей и взрослых с наступающими праздниками. В этом году поезд, который уже успел стать символом новогоднего волшебства, отправляется в свое четвертое путешествие. За три года своего существования он преодолел более 74 тысяч километров и посетил более 1,3 миллиона человек. В Петербурге поезд остановится на два дня — 6 января он встретит гостей в самом городе, а 7 января продолжит путь в исторический Петергоф.

Дед Мороз приедет к петербуржцам на поезде в четвертый раз
Фото: vk.com/poezddedamoroza

Путешествие в этом году началось с символического места — нулевого километра Байкало-Амурской магистрали в Тайшете, поскольку БАМ отметил юбилей: 50 лет с момента его открытия. Поезд будет в пути в течение 54 дней, преодолевая около 30 тысяч километров, и по традиции его маршруты охватывают не только крупные города, но и удаленные уголки России.

В этом году на поезде Деда Мороза детей и взрослых ждет множество новинок. В специально оборудованном вагоне «Сказочная деревня» для маленьких гостей будет организована анимационная программа. Кроме того, ребята смогут встретиться с самим Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой в передвижной резиденции, получить подарок от любимого зимнего волшебника и насладиться праздничным чаепитием в вагоне-буфете Бабушки Зимы.

Для детей старшего возраста будет доступен вагон «Кукольный театр», где можно увидеть представление, а также получить сладкий подарок. Примечательно, что личная встреча с Дедом Морозом доступна только тем, кто приобрел билет на посещение его резиденции.

В этом году организаторы значительно расширили доступ к мероприятиям: все желающие смогут бесплатно посетить вагон-ресторан и вагон-лавку с фотокупе. В последнем продаются сувениры из Костромы и Великого Устюга, а также можно отправить письмо или открытку прямо на вотчину Деда Мороза. Время стоянки поезда на платформе будет использовано для проведения праздничной программы для всех желающих.

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