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Суд в Петербурге присудил мужчине компенсацию за оскорбления от бывшей жены

В Петербурге состоялся судебный процесс, в ходе которого мужчина добился компенсации в размере 10 тысяч рублей за моральный вред, причинённый бывшей женой. Судебные разбирательства касались оскорблений, которые женщина позволяла себе в адрес экс-супруга в течение длительного времени, общаясь с ним через переписку.

Суд в Петербурге присудил мужчине компенсацию за оскорбления от бывшей жены
Фото: Baltphoto

История началась с того, что 45-летний петербуржец подал иск к своей бывшей жене, требуя компенсацию за длительные моральные унижения. По его словам, она называла его алкоголиком, наркоманом и даже указывала на предполагаемые дефекты его личности. Эти эпитеты и негативные характеристики сильно повлияли на его моральное состояние, и мужчина решил обратиться в суд с просьбой компенсировать причинённый ущерб.

Бывшая супруга, в свою очередь, признала, что действительно писала грубые сообщения своему мужу, но настаивала, что такие слова были вызваны его поведением и поступками. Женщина утверждала, что он сам спровоцировал её на подобные высказывания, а такие формы общения были обычным делом в их семье. Против иска она выступала, заявляя, что не считает свои слова оскорбительными.

Суд, внимательно изучив переписку сторон, пришёл к выводу, что женщина нарушила честь и достоинство мужчины, однако признал, что ущерб был не таким значительным, чтобы удовлетворить первоначальные требования истца о взыскании 100 тысяч рублей. В результате, Кировский районный суд постановил взыскать с ответчицы 10 тысяч рублей в пользу бывшего мужа в качестве компенсации за моральный вред.

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