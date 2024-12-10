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Бастрыкину доложат о водителях скорой, оставшихся без ковидных выплат в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту возможных нарушений прав водителей скорых в Петербурге, которые не получили обещанные выплаты за работу во время пандемии коронавируса.

Бастрыкину доложат о водителях скорой, оставшихся без ковидных выплат в Петербурге
Фото: Baltphoto

Как сообщили 9 декабря в пресс-службе СК РФ, инициатором надзорных мероприятий стали публикации в СМИ, в которых сообщалось, что водители, работавшие в условиях пандемии, остались без компенсаций за сверхурочные часы, проведенные в этот период.

В частности, бывшие водители скорых служб города заявили о намерении обратиться лично к Бастрыкину, так как деньги, обещанные за работу в условиях повышенной нагрузки, так и не были выплачены. В ответ на эти заявления глава СК России поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Олегу Бобкову предоставить подробный отчет о ходе процессуальной проверки и выяснении всех обстоятельств дела.

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