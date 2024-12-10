Россиянам рассказали, как выбрать бюджетные подарки на Новый год для близких

С приближением новогодних праздников многие начинают задумываться о подарках для родных, друзей и коллег, и часто сталкиваются с вопросом: как удивить близких, не потратив при этом слишком много денег? Редакция ivbg подготовила список бюджетных, но приятных подарков, которые могут порадовать людей в любой ситуации.

Подарки для детей

Выбирая подарок для детей, важно учитывать не только их желания, но и возможные аллергические реакции, которые могут быть на игрушки или сладости. Среди хороших вариантов для новогоднего подарка в детский сад или школу – раскраски и наборы для творчества по возрасту, детские книги с новогодними историями, пазлы и развивающие игры. Эти подарки не только интересны, но и способствуют развитию детей.

Если родители не могут прийти к единому мнению, можно предложить организовать коробки с одинаковыми подарками для всех детей, в которые каждый родитель положит то, что считает нужным. Для школьников подойдут практичные вещи: чехлы для ключей или пластиковых карт с новогодним принтом, бутылки для воды, светодиодные гирлянды, наборы для творчества или интересные настольные игры.

Подарки для старших родственников

Выбор подарка для старших родственников, у которых, кажется, уже есть все, может стать настоящим вызовом. Однако есть несколько универсальных идей, которые всегда актуальны. Например, в магазинах можно найти новогодние наборы чая, кофе, варенья, а также различные подарочные комплекты для глинтвейна или сбитня. Билеты на новогоднее представление, массажеры для тела или отдельные его части — также отличные варианты, особенно для пожилых людей, которые ценят комфорт.

Не стоит забывать и о подарках для утреннего времяпрепровождения: столик-поднос с складными ножками станет отличным дополнением для тех, кто предпочитает смотреть телевизор или читать газету за чашкой чая.

Подарки для женщин

Для женщин выбор подарков может быть чуть проще, ведь они часто ценят не только практичные вещи, но и красивые детали. Например, серебряные украшения с камнями-оберегами, шкатулки для украшений, тёплые пледы или магнитные доски для заметок – всё это станет замечательным подарком. Если девушка или женщина увлекается творчеством, подойдут наборы для рисования или для создания косметических средств. Также популярными подарками для женщин являются наушники, косметика или парфюм, особенно с предновогодними скидками.

Подарки для мужчин

Мужчинам можно подарить практичные и полезные вещи, которые будут напоминать о празднике долго после его окончания. Например, годовой запас носок – всегда актуальный подарок, особенно если выбрать носки с интересным дизайном. Также хорошими вариантами будут свитера или футболки с новогодней символикой, термостаканы, переносные силиконовые кружки, внешние аккумуляторы для смартфонов. Для любителей настольных игр можно подобрать новые игры, которые подарят вечер веселья и общения.

Кроме того, для офисных мужчин можно купить практичные подарки, такие как подставки для ноутбуков или органайзеры для рабочего стола.

Подарки для коллег

Подарки для коллег не должны быть слишком дорогими, но они должны показывать ваше уважение и внимание к человеку. Магнитная доска на холодильник в виде ёлки, набор маркеров, блокноты с интересным дизайном или ежедневники с функцией планирования на новый год – все эти вещи подойдут для создания продуктивной атмосферы на работе. Также отличными вариантами являются наборы чая, кофе или бутылки шампанского, которые могут стать приятным дополнением к корпоративным праздникам.