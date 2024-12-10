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Новый функционал добавили на сайте «Парковки Санкт-Петербурга»

Официальный сайт «Парковки Санкт-Петербурга» получил новое обновление, которое значительно расширяет возможности для юридических лиц. Теперь компании могут не только оплачивать парковку для своих служебных автомобилей, но и управлять парковочными счетами через специальный Личный кабинет для организаций.

Новый функционал добавили на сайте «Парковки Санкт-Петербурга»
Фото: Baltphoto

Функционал Личного кабинета юрлица предоставляет работодателям ряд удобных опций. В частности, теперь они могут отслеживать, в какой именно парковочной зоне припаркован их служебный транспорт, а также мониторить продолжительность стоянки и её стоимость. Кроме того, появилась возможность устанавливать лимиты на использование парковки для водителей, что помогает контролировать расходы на парковку и оптимизировать организацию служебных поездок.

Чтобы создать Личный кабинет для своей организации, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Зайти на сайт parking.spb.ru и нажать на кнопку «Аккаунт» в правом верхнем углу.
  2. Выбрать опцию «Создать организацию».
  3. Найти свою компанию с помощью поисковой строки, указав ИНН или полное название организации.
  4. Проверить данные и подтвердить информацию о компании, после чего нажать кнопку «Создать».
  5. После успешной регистрации Личный кабинет юридического лица будет доступен и в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга», что сделает процесс управления парковкой ещё более удобным и доступным в любое время.

Оплату за парковку организации можно осуществить различными способами: с помощью банковской карты, привязанной к учетной записи пользователя, или через квитанцию, которая генерируется в разделе «Квитанции» личного кабинета.

Отметим, что оплатить парковку за служебный автомобиль может не только юридическое лицо, но и непосредственно водитель. Для этого работодатель должен зарегистрировать служебный автомобиль в личном кабинете и «привязать» к нему сотрудника. Сотрудники могут подключаться к Личному кабинету по приглашению от работодателя, что обеспечивает удобное и безопасное управление парковочными расходами.

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