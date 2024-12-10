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В Авито запустили новые рекламные инструменты — вертикальные банеры

Новые цифровые инструменты Авито представлены в премиальном сегменте медиаформатов. В разделах Авито Недвижимость и Авито Авто доступны вертикальные баннеры, которые занимают всю высоту экрана ноутбука или компьютера.

В Авито запустили новые рекламные инструменты — вертикальные банеры
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Ранее премиальные медиаформаты на Авито были представлены горизонтальными изображениями. Переход на вертикальный формат был сделан с учетом современных трендов и предпочтений пользователей.

Команда Авито Рекламы отмечает, что вертикальные изображения увеличивают охват аудитории. Директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон подчеркивает, что ежедневно веб-версию Авито посещают около 25% пользователей платформы.

Люди в основном интересуются недвижимостью, транспортом, вакансиями, бронированием жилья. Конкуренция между компаниями растет, они хотят  получить внимание аудитории, поэтому заметен спрос на новые форматы медийных инструментов.

«Сегодня запрос брендов на заметные форматы в диджитале стоит особенно остро», — комментирует Яков Песахзон.

В сложившейся ситуации главной ценностью остается внимание пользователей. Не менее важный аспект — анализ потребительского поведения. На платформе эту функцию выполняют ML-модели, которые отслеживают просмотры, покупки, действия по добавлению товаров в «корзину», а также в «избранное». Этот инструмент работает на определение целевой аудитории.

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