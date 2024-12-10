  • 18+

  • Сегодня

    10.12.24, Вт

    Погода

    +3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $99.38 €105.1 ¥13.6

Поздний завтрак снижает сахар в крови у людей с диабетом 2 типа

Корректировка времени завтрака и небольшая прогулка после еды могут оказать заметное влияние на контроль уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2 типа. Это открытие предлагает простое и доступное изменение образа жизни, которое может значительно улучшить гликемический контроль у людей с этим заболеванием. Об этом сообщил planet-today.

Поздний завтрак снижает сахар в крови у людей с диабетом 2 типа
Фото: Pxhere

В рамках исследования ученые изучили, как время завтрака и 20-минутные прогулки с быстрым шагом после еды влияют на уровень сахара в крови после приема пищи. Шестинедельное рандомизированное перекрестное контролируемое исследование было проведено на 14 взрослых участниках, из которых 11 продолжили участие и были включены в окончательный анализ. Результаты показали, что завтрак в 09:30 и 12:00 снижал постпрандиальную гликемию, то есть уровень сахара в крови после еды, по сравнению с более ранним завтраком в 07:00.

Кроме того, исследование выявило, что прогулка после завтрака на 20 минут немного снижала уровень сахара у участников, которые ели в 07:00 или 12:00. Однако для тех, кто принимал пищу в 09:30, этот эффект оказался минимальным.

Диабет 2 типа — хроническое заболевание, связанное с нарушением регуляции секреции инсулина, что приводит к проблемам с иммунной, кровеносной и нервной системами. С каждым годом заболеваемость диабетом 2 типа растет. Ожидается, что к 2030 году каждый девятый взрослый будет страдать от этого заболевания, что составляет около 643 млн человек.

В традиционной практике управления диабетом 2 типа акцент делается на изменении образа жизни, таких как повышение физической активности и улучшение диеты.

Изменение времени завтрака, как показало исследование, может существенно повлиять на уровень сахара в крови утром, когда, как правило, наблюдаются наибольшие колебания глюкозы. Это связано с таким явлением, как «феномен рассвета», когда уровень сахара в крови повышается после пробуждения из-за пиковых уровней кортизола.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинами

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинамиКультура
Внимательные зрители давно заметили, что в некоторых картинах советского кинематографа происходят нелепые и порой нелогичные моменты, которые, несмотря на их очевидность, ушли незамеченными при съемках. Видеоблогерша Оля Лёля рассказала Gazeta.SPb забавные и странные киноляпы, которые можно встретить в культовых советских фильмах. Давайте вспомним несколько таких ярких примеров. «Иван Васильевич меняет...
Подробнее

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилить

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилитьДостопримечательности
В преддверии новогодних праздников многие задаются вопросом: какую ёлку выбрать — искусственную или живую? Gazeta.SPb собрала подборку адресов лесничеств, где можно самостоятельно выбрать символ Нового года. Для тех, кто предпочитает купить готовую новогоднюю красавицу, подготовлена подборка ёлочных базаров. Если среди читателей есть поклонники искусственной ёлки, то для них даны рекомендации...
Подробнее