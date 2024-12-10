Поздний завтрак снижает сахар в крови у людей с диабетом 2 типа

Корректировка времени завтрака и небольшая прогулка после еды могут оказать заметное влияние на контроль уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2 типа. Это открытие предлагает простое и доступное изменение образа жизни, которое может значительно улучшить гликемический контроль у людей с этим заболеванием. Об этом сообщил planet-today.

В рамках исследования ученые изучили, как время завтрака и 20-минутные прогулки с быстрым шагом после еды влияют на уровень сахара в крови после приема пищи. Шестинедельное рандомизированное перекрестное контролируемое исследование было проведено на 14 взрослых участниках, из которых 11 продолжили участие и были включены в окончательный анализ. Результаты показали, что завтрак в 09:30 и 12:00 снижал постпрандиальную гликемию, то есть уровень сахара в крови после еды, по сравнению с более ранним завтраком в 07:00.

Кроме того, исследование выявило, что прогулка после завтрака на 20 минут немного снижала уровень сахара у участников, которые ели в 07:00 или 12:00. Однако для тех, кто принимал пищу в 09:30, этот эффект оказался минимальным.

Диабет 2 типа — хроническое заболевание, связанное с нарушением регуляции секреции инсулина, что приводит к проблемам с иммунной, кровеносной и нервной системами. С каждым годом заболеваемость диабетом 2 типа растет. Ожидается, что к 2030 году каждый девятый взрослый будет страдать от этого заболевания, что составляет около 643 млн человек.

В традиционной практике управления диабетом 2 типа акцент делается на изменении образа жизни, таких как повышение физической активности и улучшение диеты.

Изменение времени завтрака, как показало исследование, может существенно повлиять на уровень сахара в крови утром, когда, как правило, наблюдаются наибольшие колебания глюкозы. Это связано с таким явлением, как «феномен рассвета», когда уровень сахара в крови повышается после пробуждения из-за пиковых уровней кортизола.