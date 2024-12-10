Как украсить квартиру к Новому году: советы по использованию гирлянд

Гирлянды — одно из самых популярных украшений для новогоднего интерьера, создающее атмосферу праздника и уюта. В преддверии новогодних торжеств, телеканал «Санкт-Петербург» делится рекомендациями, как украсить квартиру гирляндами и использовать их нестандартным образом.

Как крепить гирлянды?

Самым простым и распространенным способом крепления гирлянд является использование скотча. Однако стоит помнить, что на рельефных поверхностях он может быстро отвалиться. Рекомендуется обернуть один конец скотча вокруг провода и приклеить его на другую сторону, оставив немного липкой поверхности. Такой метод подойдет для украшения оконных рам или других гладких поверхностей.

Для более надежного крепления гирлянды можно использовать специальные клипсы, которые продаются в строительных магазинах. Эти клипсы обеспечат долговечное закрепление украшения и подходят для всех типов поверхностей.

Новая жизнь для старой гирлянды

Если цвет вашей старой гирлянды вам надоел, можно легко обновить её, покрасив с помощью лака для ногтей. Лак легко выдерживает высокую температуру и хорошо сцепляется с материалом гирлянды. Также можно проявить творчество и добавить элементы декора, такие как ленты или кусочки ткани, которые можно привязать рядом с светодиодами. Такой подход придаст гирлянде уникальный вид и создаст дополнительный уют.

Как украсить окна?

Если у вас нет гирлянды-сетки, не беда. Можно использовать обычную гирлянду, повесив её зигзагом на оконные рамы или другие вертикальные поверхности. Это создаст эффект волшебства и привлечет внимание к окнам.

Елка, которая не занимает места

Если вам не удается поставить традиционную елку из-за ограниченного пространства или по причине домашних питомцев, можно создать елку прямо на стене. Для этого нужно использовать ленты, украшения и гирлянду. На стене можно карандашом наметить контуры будущей ёлки, затем прикрепить гирлянду вдоль этих линий. Чтобы усилить эффект, добавьте ёлочные игрушки.