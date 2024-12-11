  • 18+

  • Сегодня

    11.12.24, Ср

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $100.03 €106.2 ¥13.66

Петербуржцев призвали подготовиться к отрицательным температурам

В Петербург прошёл пик тепла, и температура воздуха в течение второй половины ночи поднялась до +3,4°C. Однако эта фаза потепления уже завершена, и в ближайшее время температура начнёт понижаться. Как сообщил синоптик Александр Колесов, утром 12 декабря вся территория Ленинградской области окажется под воздействием отрицательных температур.

Петербуржцев призвали подготовиться к отрицательным температурам
Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Прохождение холодного фронта принесло ясное небо, и, наконец, город снова увидит солнце, которое не появлялось на протяжении последних шести дней. Ветер в Петербурге изменит своё направление на северо-западное, но в ближайшие два дня останется достаточно свежим, с порывами до 7-12 м/с, а в прибрежных районах — до 15 м/с.

Завтра, в тылу уходящего циклона, в некоторых районах Петербурга возможен небольшой снег, однако осадки будут незначительными. Наибольшее количество снега ожидается в прибрежных районах Ладоги, где может быть умеренный снегопад. Несмотря на это, многие жители города всё ещё мечтают о густом снежном покрове, который полностью покрыл бы землю.

Прогнозы на выходные обещают ещё более холодную погоду. С приближением новых циклонов с запада осадки будут выпадать уже в виде снега, и если к концу воскресенья снежный слой составит 10-15 см, это создаст настоящую зимнюю атмосферу. В понедельник также ожидается атмосферный фронт, который принесет новые снегопады.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинами

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинамиКультура
Внимательные зрители давно заметили, что в некоторых картинах советского кинематографа происходят нелепые и порой нелогичные моменты, которые, несмотря на их очевидность, ушли незамеченными при съемках. Видеоблогерша Оля Лёля рассказала Gazeta.SPb забавные и странные киноляпы, которые можно встретить в культовых советских фильмах. Давайте вспомним несколько таких ярких примеров. «Иван Васильевич меняет...
Подробнее

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилить

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилитьДостопримечательности
В преддверии новогодних праздников многие задаются вопросом: какую ёлку выбрать — искусственную или живую? Gazeta.SPb собрала подборку адресов лесничеств, где можно самостоятельно выбрать символ Нового года. Для тех, кто предпочитает купить готовую новогоднюю красавицу, подготовлена подборка ёлочных базаров. Если среди читателей есть поклонники искусственной ёлки, то для них даны рекомендации...
Подробнее