Петербуржцев призвали подготовиться к отрицательным температурам

В Петербург прошёл пик тепла, и температура воздуха в течение второй половины ночи поднялась до +3,4°C. Однако эта фаза потепления уже завершена, и в ближайшее время температура начнёт понижаться. Как сообщил синоптик Александр Колесов, утром 12 декабря вся территория Ленинградской области окажется под воздействием отрицательных температур.

Прохождение холодного фронта принесло ясное небо, и, наконец, город снова увидит солнце, которое не появлялось на протяжении последних шести дней. Ветер в Петербурге изменит своё направление на северо-западное, но в ближайшие два дня останется достаточно свежим, с порывами до 7-12 м/с, а в прибрежных районах — до 15 м/с.

Завтра, в тылу уходящего циклона, в некоторых районах Петербурга возможен небольшой снег, однако осадки будут незначительными. Наибольшее количество снега ожидается в прибрежных районах Ладоги, где может быть умеренный снегопад. Несмотря на это, многие жители города всё ещё мечтают о густом снежном покрове, который полностью покрыл бы землю.

Прогнозы на выходные обещают ещё более холодную погоду. С приближением новых циклонов с запада осадки будут выпадать уже в виде снега, и если к концу воскресенья снежный слой составит 10-15 см, это создаст настоящую зимнюю атмосферу. В понедельник также ожидается атмосферный фронт, который принесет новые снегопады.