В Петербурге поддержали инициативу по борьбе с распространением вейпов

В первом чтении одобрили законопроект, направленный на борьбу с распространением вейпов и других продуктов, содержащих никотин. Инициативу предложили депутаты Антон Соловьёв и Андрей Рябоконь, которые призвали Собрание направить обращение к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с предложением ужесточить требования к упаковке флаконов с расходными материалами и электронных систем доставки никотина.

По мнению авторов законопроекта, яркие и привлекательные упаковки таких товаров становятся фактором, провоцирующим интерес у потребителей, особенно среди подростков. Это, по их мнению, способствует распространению никотиновых изделий среди молодежи.

Ужесточение стандартов упаковки должно снизить привлекательность таких товаров для несовершеннолетних и улучшению контроля за их продажей.