«Найдется один сумасшедший»: Далай-лама рассказал, что ждет Россию в 2025 году

Далай-лама, духовный лидер тибетских буддистов, в недавнем интервью поделился своими предсказаниями на 2025 год, касающимися не только глобальных проблем, но и будущего России. Несмотря на свой возраст (почти 90 лет), Тендзин Гьяцо продолжает активно путешествовать, общаться с людьми и делать прогнозы, многие из которых сбылись с поразительной точностью.

Одним из главных предсказаний стала его оценка текущей мировой ситуации. В частности, он говорил о последствиях пандемии COVID-19, подчеркнув, что распространение вируса было не случайным, а предсказуемым явлением, которое является результатом накопленной плохой кармы человечества. По его мнению, такие события — часть более широкого цикла «кальп», длительных временных периодов, в рамках которых происходят войны, болезни и голод. Далай-лама отметил, что нынешняя ситуация в мире — это продолжение этих тяжелейших периодов.

Также духовный лидер выразил свою обеспокоенность развитием технологий, особенно в контексте искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что технологии не могут превзойти человеческий ум, ведь сознание и ум гораздо сложнее современных технологий, и в конечном счете технологии зависят от человеческого разума. По его словам, игнорирование важности работы с эмоциями и внутренними состояниями может привести к серьезным последствиям. Он предложил включить в образовательные программы занятия по «гигиене ума» и работе с чувствами, наряду с традиционными уроками по уходу за телом.

Прогнозы Далай-ламы также затронули важные вопросы, связанные с глобальными угрозами, такими как изменение климата и ядерная война. Он отметил, что изменение климата и глобальное потепление будут оставаться серьезными проблемами в будущем. Температура окружающей среды будет продолжать расти, что уже приводит к дефициту питьевой воды и аномальным погодным явлениям по всему миру.

Что касается ядерной войны, то Далай-лама выразил оптимизм, уверяя, что реальная угроза Третьей мировой войны маловероятна. Он заявил, что маловероятно, чтобы кто-то решился применить ядерное оружие, за исключением, разве что, «сумасшедшего», имеющего доступ к красной кнопке.

Кроме того, духовный лидер выделил роль России в будущем мире, подчеркивая ее уникальное географическое положение, которое позволяет ей служить мостом между Востоком и Западом. Он также отметил, что будущее мира зависит от взаимодействия стран с юга и севера. Далай-лама уверен, что России предстоит сыграть ключевую роль в построении мира, основанного на общечеловеческих ценностях, уважении и взаимопонимании.