В Петергофе нашли послание из прошлого

Во время реставрационных работ в соборе Петра и Павла в Петергофе рабочие обнаружили старую фотографию с посланием. Она находилась в центральной части купола – луковице. Об этом 11 декабря пишет КГИОП.

Послание принадлежало реставратору Валентину Рыбичеву, который участвовал в восстановительных работах собора с 1974 по 1989 год. Записка датирована 26 маем 1983 года. В ней Рыбичев просил найти его потомков и рассказать им об его участии в реставрации.

Сотрудники КГИОП отыскали его старшую дочь Елену, которой передали фотографию и послание отца.

«Примечательно, что в день, которым датирована записка – 26 мая 1983 года – Елена Валентиновна родила Валентину Павловичу внучку» — написано в сообщении.

Дочь реставратора рассказала, что Рыбичев по профессии был ветеринаром. Также он участвовал во Второй мировой войне, пройдя путь от артиллерийского училища до Кенигсберга.