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Желающих купить щит с грунтопригрузом «Метростроя» за 1,4 млрд рублей не нашлось

Фото: Baltphoto

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТМПК S-782), принадлежащий «Метрострою», не нашел покупателей на торгах с начальной стоимостью в 1,4 млрд рублей.

Аукцион, на котором продавался щит с грунтопригрузом 2013 года выпуска, произведенный немецкой компанией Herrenknecht AG, признан несостоявшимся из-за отсутствия участников, допущенных к торгам, сообщает abn.agency.

Напомним, 31 октября было объявлено о продаже данного оборудования, используемого при строительстве Невско-Василеостровской линии метро в Петербурге. Комплекс находится в аренде у компании «Метрострой Северной Столицы» с автоматическим продлением аренды до завершения конкурсного производства.

Шаг аукциона составлял 68,7 млн рублей, а для участия в торгах требовалось внести задаток в размере 275,1 млн рублей.

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