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В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать с 9:00 12 декабря до 9:00 13 декабря. Об этом сообщили в администрации города.

В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра
Фото: pxhere

 

Ожидается северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.

Как рассказал синоптик Александр Колесов в своем telegram-канале, 12 декабря в Петербурге местами выпадет снег. А циклон, который обеспечит полноценное выпадение осадков, прийдет в Петербург ближе к выходным. По словам синоптика, в воскресенье вечером стоит ждать сильный снег.

«Желтый» — второй уровень. Он означает потенциально опасную погоду. Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать осторожность.

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