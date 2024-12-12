Марк Варшавер поделился воспоминаниями о скончавшейся Раисе Максимовой

Режиссер театра «Ленком» Марк Варшавер описал народную артистку Раису Максимову как очаровательную и приятную женщину. Хотя они мало общались и не работали вместе, Варшавер отметил, что видел её несколько раз на съемках и что она была приятным и настоящим человеком. Об этом он рассказал во время беседы с 360.ru.

«Видел ее на съемочной площадке однажды или дважды, поэтому ничего не могу сказать, хороший человек и все. Настоящий человек, актриса», — подчеркнул Варшавер.

Напомним, что Раиса Максимова скончалась 11 декабря в возрасте 95 лет дома, в кругу семьи. В тот день ей вызывали скорую, но врачи не смогли спасти Максимову. По словам невестки актрисы Елены Шойко, в последние время Максимова редко выходила из дома.