Шнурову пришлось вернуть 165 млн рублей за отмененные концерты

Российский музыкант Сергей Шнуров вернул 165 миллионов рублей, которые он получил авансом за отмененные концерты в Москве и Петербурге. Об этом пишет Mash.

Концерты должны были пройти в «Лужниках» и на «Газпром Арене» осенью 2023 года. Однако они не состоялись, а аванс певец возвращать не хотел.

Первоначально суд встал на сторону Шнурова. Однако 12 декабря арбитражный апелляционный суд постановил вернуть деньги организатору концертов Евгению Финкельштейну с процентами. В итоге он получил от Шнурова 165 миллионов рублей.

Финкельштейн подтвердил получение средств и готовность к дальнейшему сотрудничеству со Шнуровым.