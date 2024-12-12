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Шнурову пришлось вернуть 165 млн рублей за отмененные концерты

Российский музыкант Сергей Шнуров вернул 165 миллионов рублей, которые он получил авансом за отмененные концерты в Москве и Петербурге. Об этом пишет Mash.

 

Шнурову пришлось вернуть 165 млн рублей за отмененные концерты
Фото: Сергей Шнуров. Скриншот из видео

 

Концерты должны были пройти в «Лужниках» и на «Газпром Арене» осенью 2023 года. Однако они не состоялись, а аванс певец возвращать не хотел.

Первоначально суд встал на сторону Шнурова. Однако 12 декабря арбитражный апелляционный суд постановил вернуть деньги организатору концертов Евгению Финкельштейну с процентами. В итоге он получил от Шнурова 165 миллионов рублей.

Финкельштейн подтвердил получение средств и готовность к дальнейшему сотрудничеству со Шнуровым.

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