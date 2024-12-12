  • 18+

  • Сегодня

    12.12.24, Чт

    Погода

    -3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $103.27 €108.56 ¥13.85

Наташа Королева поделилась негативным воспоминанием об Алле Пугачевой

Российская певица Наташа Королева призналась, что у нее был негативный опыт общения с Аллой Пугачевой в начале своей карьеры. Артистка разочаровала 17-летнюю девочку своим поведением, которое противоречило её образу идеальной певицы. Об этом она рассказала в программе «ИЗОЛЕНТА live».

Наташа Королева поделилась негативным воспоминанием об Алле Пугачевой
Фото: Наталья Королева. Скриншот из видео

«Было горько и обидно, что ты воображаешь человека одним, а, сталкиваясь с ним в жизни, он оказывается совсем другим», — поделилась певица.

Королева объясняет поведение Пугачевой сложным периодом в её жизни. Несмотря на критику со стороны артистки, Королева добилась успеха, став популярной певицей. Но неожиданная известность стала для неё сложным испытанием.

«Захотелось срочно найти фарцовщика и купить темные очки, потому что неудобно, когда люди подходят, чтобы поговорить, обняться, просят автографы», — вспоминает исполнительница.

Она получила широкую известность в начале 1990-х годов, став одной из самых популярных исполнительниц в России и странах бывшего СССР. Её хиты, такие как «Желтые тюльпаны» и «Маленькая страна» до сих пор популярны. Помимо музыкальной карьеры, Королёва снималась в кино и участвовала в различных телепроектах.
ПОДЕЛИТЬСЯ:

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинами

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинамиКультура
Внимательные зрители давно заметили, что в некоторых картинах советского кинематографа происходят нелепые и порой нелогичные моменты, которые, несмотря на их очевидность, ушли незамеченными при съемках. Видеоблогерша Оля Лёля рассказала Gazeta.SPb забавные и странные киноляпы, которые можно встретить в культовых советских фильмах. Давайте вспомним несколько таких ярких примеров. «Иван Васильевич меняет...
Подробнее

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилить

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилитьДостопримечательности
В преддверии новогодних праздников многие задаются вопросом: какую ёлку выбрать — искусственную или живую? Gazeta.SPb собрала подборку адресов лесничеств, где можно самостоятельно выбрать символ Нового года. Для тех, кто предпочитает купить готовую новогоднюю красавицу, подготовлена подборка ёлочных базаров. Если среди читателей есть поклонники искусственной ёлки, то для них даны рекомендации...
Подробнее