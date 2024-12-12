Наташа Королева поделилась негативным воспоминанием об Алле Пугачевой

Российская певица Наташа Королева призналась, что у нее был негативный опыт общения с Аллой Пугачевой в начале своей карьеры. Артистка разочаровала 17-летнюю девочку своим поведением, которое противоречило её образу идеальной певицы. Об этом она рассказала в программе «ИЗОЛЕНТА live».

«Было горько и обидно, что ты воображаешь человека одним, а, сталкиваясь с ним в жизни, он оказывается совсем другим», — поделилась певица.

Королева объясняет поведение Пугачевой сложным периодом в её жизни. Несмотря на критику со стороны артистки, Королева добилась успеха, став популярной певицей. Но неожиданная известность стала для неё сложным испытанием.