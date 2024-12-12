Надежда Андрющенко стала новым гендиректором киностудии «Ленфильм»

Надежда Андрющенко назначена генеральным директором киностудии «Ленфильм». Росимущество выпустило соответствующие документы 10 декабря. Об этом рассказала киностудия в telegram-канале.

Бывший генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Суворов освобождён от должности. Он занимал эту позицию чуть больше четырех месяцев.

Андрющенко имеет большой опыт в финансовом менеджменте и безопасности. Она имеет два высших финансово-экономических образования, а также MBA в области управления персоналом. До назначения на пост гендиректора Андрющенко занимала должность директора службы безопасности.

В текущий момент ее основной задачей задача будет финансовое «оздоровление» студии. Планируется, что в ближайшие полгода будет разработана стратегия развития «Ленфильма».

Киностудия продолжает активно развивать новые киноработы, в том числе как в жанре игрового кино, так и в формате документальных фильмов. Как рассказали в киностудии Gazeta.SPb, в настоящее время на студии в разной степени готовности находятся сразу 10 кинопроектов, среди которых как долгожданные премьеры, так и уникальные документальные работы, обещающие зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.